МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Лето приближается, дни становятся длиннее, открывается все больше стран для путешествий. Это значит, что пришло время начать планировать свой отпуск и откладывать на него деньги. Эксперты рассказали агентству "Прайм", какие курорты будут пользоваться популярностью у россиян летом 2021 и ожидается ли подорожание туров в этом году.

КУДА ПОЕДУТ РОССИЯНЕ

Этим летом, как и в прошлом году, будет доминировать внутренний туризм. Первые места по традиции займут Краснодарский край, Крым, Алтай и Кавказ — до них проще добраться, нет риска закрытия границ, нет валютных рисков и языковых проблем, отмечают эксперты.

"Сочи останется в лидерах. Год назад он принял 5 миллионов человек, с начала этого года 1 миллион, а по итогам всех 12 месяцев может принять до 7 миллионов человек. А вся Кубань совокупно за прошлый год приняла 12 миллионов, в этом число приезжих может составить 16-17 миллионов", — говорит аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

Крым суммарно может принять около 8 миллионов человек, что превысит уровень, который у него был до пандемии. На долю Ялты придется от 4,5 до 5 миллионов туристов, добавляет он. Купить по старым ценам. Какие вещи вот-вот взлетят в цене

Между тем, уже сейчас начались бронирования, которых не было прошлым летом, например, на Камчатку. Также появляются новые неожиданные направления, такие как Башкирия и Калмыкия, отмечает генеральный директор YouTravel.me Ольга Бортникова.

Заграничных путешествий россияне по-прежнему будут опасться. И это несмотря на то, что Россия с 1 апреля открыла авиасообщение еще с 30 странами, включая такие популярные направления, как Германия, Египет, ОАЭ.

"Большинство европейских стран, в которые отправляются российские туристы летом, пока закрыты. Эти страны может заменить Турция", — считает эксперт.

С ней согласен Емельянов из "Фридом Финанс": из зарубежных крупных направлений шансы приблизиться к российским курортам по числу принятых россиян имеет только Турция. В прошлом году ее посетило 2 миллионов наших сограждан, что втрое ниже обычного уровня. В этом году турецкие власти ставят цель удвоить поток, поэтому порядка 4 миллионов россиян туда вполне может съездить, говорит он.

Более 80% потока из России берет на себя Анталья, что для 2021 года может значить до 3,5 миллионов туристов. Это больше, чем Геленджик и Анапа, но меньше, чем Ялта и Сочи, добавляет аналитик.

Остальные страны даже близко не стоят по популярности рядом с Кубанью, Крымом и Турцией. В лучшие годы на долю Италии, Испании, Таиланда, Кипра приходилось примерно по 1 миллиону наших сограждан в год. Тунис, Вьетнам, Греция принимают от полумиллиона до миллиона россиян в год. Все перечисленные страны в этом году в лучшем случае примут половину своего обычного объема – если, конечно, будут открыты в течение всего сезона, говорит Емельянов.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ

В сегменте, некогда бывшем массовым, Турция и Краснодарский край станут самыми дорогими направлениями, прогнозируют эксперты. Средняя цена путешествия на турецкий пляж начинается от 40000 рублей на двоих в июне и июле за 7 ночей. И это дороже на 10 тысяч рублей отдыха в Краснодарском крае, подсчитала Бортникова.

По ее подсчетам, путешествие на Северный Кавказ будет самым бюджетным вариантом поездки внутри страны – средняя стоимость поездки туда составит 15000-20000 рублей. Продавать или покупать. Что делать с дешевеющей валютой

При этом неделя отдыха в Крыму на двоих этим летом будет стоить от 35000 рублей без питания. С учетом этих дополнительных трат крымский отдых может по цене быть сопоставим с турецким и даже оказаться дороже.

Прочие зарубежные направления точно будут стоить больше Турции, даже те страны, предлагавшие ранее сопоставимые цены.

"Европа из-за курсовой разницы, образовавшейся в 2020 году, станет для россиян дороже, чем была в 2019 году, более чем на 25%. Азия, в том числе Таиланд, примерно на 20%", — отмечает Емельянов.

По росту стоимости рейтинг будет выглядеть примерно таким образом: Турция, Россия, Таиланд, Европа (внутри Европы традиционно Италия дороже, чем Испания, Испания дороже, чем Греция, а Греция дороже, чем Кипр). Минимальная стоимость недельного тура на двоих составит обычные 800 евро, что по нынешнему курсу будет около 70 тысяч рублей, говорит аналитик.

НА ВЕЗЕНЬЕ НАДЕЙСЯ, НО САМ НЕ ПЛОШАЙ

И это еще не окончательные цены. В ценообразование туров по России будет включен 20-процентный кэшбек от возобновленной 18 марта государственной программы, предполагает Бортникова.

Не стоит забывать и о масштабных инфраструктурных стройках, которые были запущены в городах-курортах в прошлом году из-за увеличения спроса внутри страны. "В этом году они будут использованы в основном для улучшения качества сервиса и комфорта путешественников во время отдыха"- поясняет эксперт.

Надеяться на горячие туры за рубеж тоже безнадежно. Как правило, они появляются при переизбытке предложения, а сейчас операторы, наоборот, тщательно выверяют стратегию покупки мест в отелях и билетов на самолеты.

Емельянов не советует рассчитывать на дешевые путевки этим летом. По его мнению, сэкономить удастся только тем, кто будет искать отели и апартаменты самостоятельно, поскольку у отельеров и арендодателей сохраняется дефицит спроса, и лишь некоторые будут готовы давать скидки. "Нетипичные овощи". Что последует за заморозкой цен на продукты

При этом, если заняться бронированием билетов и отелей лишь за несколько дней до отпуска, то высоки шансы потерять в деньгах.

"Агрегаторы применяют динамическое ценообразование, так что на удобные даты билеты могут дорожать на 30-50% буквально за сутки, и это нивелирует всю выгоду от экономии на отеле" – поясняет аналитик.

По статистике те, кто бронируют туры до середины апреля, экономят около 15-20%, в отличие от тех, кто бронирует в последний момент ближе к лету, заключила Бортникова.