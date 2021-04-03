МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Изменение климата негативно отражается на производстве продовольствия в мире. Эта проблема касается и России, отмечают эксперты, опрошенные Газетой.ru. По их мнению, ситуация требует решительных мер уже сейчас. Бизнес предупредил о возможном росте цен на пшеницу и овощи

Ранее тревогу били и в ООН, заявляя, что около 34 миллионам людей в мире угрожает проблема голода, в том числе и из-за изменения климата. Климатический кризис приводит к экстремальным погодным условиям из-за которых производительность сельского хозяйства снижается, а цены на продовольствие, соответственно, растут, поясняет координатор проектов по климату российского отделения Greenpeace Полина Каркина.

Эта проблема наблюдается и в России, указывает директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов, напоминая о продолжительных засухах в 2010 и 2012 годах, когда было потеряно 33% и 25% урожая зерна соответственно. А к 2040 году, по данным Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной метеорологии, в России снижение урожайности от климатических факторов в среднем может превысить 20%. При этом под угрозу засухи попадают как раз самые плодородные районы, в том числе юг Европейской части России, отмечает Полина Каркина.

Важную роль в борьбе с изменением климата играют ответственные действия всех стран, а именно снижение выбросов парниковых газов. Если все страны будут выполнять свои обещания по достижению углеродной нейтральности, ситуация для России в целом будет нормальной. Однако России в любом случае нужно разрабатывать стратегии и механизмы адаптации к климатическим изменениям в сельском хозяйстве, отмечает Георгий Сафонов. Для предотвращения снижения урожайности необходимо использовать новые культуры, применять новые технологии, однако пока климатический прогноз в целом и для нашей страны остается негативным.