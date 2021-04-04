ВАШИНГТОН, 4 апр — ПРАЙМ. Власти США прекратили производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе, где ошибка при производстве вакцины Johnson & Johnson привела к потере 15 миллионов доз, пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники. В Канаде рекомендуют не вводить вакцину AstraZeneca людям младше 55 лет

Согласно источникам, предприятие биотехнологической компании Emergent BioSolution будет заниматься производством только однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson, чтобы избежать смешивания ингридиентов вакцин в будущем.

Издание отмечает, что решение было принято после того, как стало известно, что Emergent BioSolutions, которая сотрудничает с обеими компаниями в области производства, случайно смешала ингредиенты двух разных вакцин, что вынудило регулирующие органы отложить авторизацию производственных линий завода.

По данным газеты, компания AstraZeneca заявила, что будет работать с администрацией США над поиском альтернативного места производства.

Ранее компания Johnson & Johnson официально подтвердила ошибку.

Сейчас в США одобрены к применению три вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Pfizer/BioNTech и Moderna осуществляют поставки в соответствии с планом. При этом, отмечает издание, Pfizer даже опережает план, а Moderna ожидает разрешение на поставку ампул с 15 дозами вместо 10.

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