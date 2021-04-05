МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Военные железнодорожники с понедельника начинают строительство второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Власти отложили строительство первой железной дороги в Туве на пять лет

По данным ведомства, замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков в ходе рабочей поездки в Центральный военный округ проверил в городе Абакан (Хакасия) материально-техническое обеспечение 5-й отдельной Познанской Краснознаменной железнодорожной бригады.

"На основании решения верховного главнокомандующего и министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу, железнодорожные войска в этом году приступают к строительству второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали", — сообщил замминистра в ходе проверки бригады.

По его словам, на строительстве участка БАМа от Улака до Февральска длиной 340 километров будут задействованы десять бригад железнодорожных войск. "Пятого числа пятая бригада начинает выходить на заданный участок", — уточнил Булгаков.

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