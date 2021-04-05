МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Российские туристы попадут в Европу и страны Юго-Восточной Азии не раньше осени, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Не потянут и Турцию". Что будет с ценами на летний отдых-2021

"В Европу летом мы вряд ли поедем. Прогнозы давать сложно, все зависит от ситуации, но мы видим, что пока ситуация там далека от нормализации — я имею в виду все, что касается пандемии и периодических локдаунов. Оптимистичный прогноз по открытию — осень, пессимистичный — начало 2022 года", — рассказала Ломидзе в интервью газете "Известия".

По ее словам, частично открытие Европы для туристов связано с вакцинацией. При этом Израиль почти полностью провакцинировался, но пока закрыт для туризма.

Ломидзе также отметила, что туристы ждут открытия стран Юго-Восточной Азии. По прогнозам главы АТОР, для полноценного отдыха они будут открыты для россиян только осенью или зимой.

"Таиланд, Вьетнам, Индонезия сейчас активно работают над разными инструментами, чтобы начать принимать иностранных туристов. Так, к лету они могут отменить карантин, который отпугивает большинство туристов, разрешить путешествовать между провинциями. Но нужно понимать, что, во-первых, летом там не сезон. А во-вторых, у нас по-прежнему нет прямого авиасообщения, а на перекладных добираться довольно дорого", — добавила директор АТОР.

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