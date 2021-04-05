МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Минсельхоз будет контролировать распределение объемов поставок сахара по России, каждый завод получит квоту на изготовление и продажу продукта, сообщает газета "Известия". Экономист призвал запастись важным товаром

"Минсельхоз вместе с производителями начал работу по распределению объемов поставок сахара, заявили "Известиям" в ведомстве. У каждого завода теперь будет квота на изготовление и дальнейшую продажу товара рознице, уточнил источник издания на рынке", — говорится в сообщении издания.

По данны издания, квота складывается из двух составляющих: потребностей розницы на каждой конкретной территории и информации об объемах, которые предприятия вырабатывали до этого момента. В сообщении подчеркивается, что сейчас ведомство вместе с Союзроссахаром работает над распределением объемов поставок между производителями.

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения должны были действовать до 1 апреля текущего года, однако были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года.

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