МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции ведет к дальнейшему распространению и мутациям вируса, что накладывает большое экономическое бремя на национальную систему здравоохранения, рассказал в интервью РИА Новости основатель частной медицинской сети "Инвитро", врач-реаниматолог Александр Островский. Гинцбург объяснил, почему ЕС не спешит выводить "Спутник V" на свой рынок

"По опросам, более половины населения нашей страны считают, что им не надо вакцинироваться. Иначе как средневековьем назвать это я не могу. Люди будут мужественно и стоически болеть, вирус будет распространяться от одного человека к другому, будет мутировать, изменяться, принимать другие формы. Всё это имеет тяжелые экономические последствия", — сказал он.

Островский отметил, что, несмотря на добровольность вакцинирования, люди должны осознавать последствия своего решения, поэтому очень важно популяризировать вакцинацию от коронавируса и объяснять людям, что опасность этого несопоставимо ниже опасности последствий заболевания.

"Есть еще категория людей, которые считают, что маску можно не носить, но это сродни тому, что не пристегиваться ремнем в автомобиле. Люди не понимают, что пассивная безопасность на 60% снижает летальность и тяжесть последствий, инвалидизацию при ДТП", — добавил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что носить маску и соблюдать социальное дистанцирование довольно легко. Кроме того, по его словам, человек легко может контролировать состояние своего здоровья и предотвращать сезонные инфекционные заболевания, а в больнице нужно находиться только в случае крайней необходимости.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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