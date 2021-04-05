МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Льготная ипотека в России продолжает поддерживать рост цен на жилую недвижимость, однако его темпы понемногу будут снижаться, и рынок будет искать новое равновесие, сказал в интервью РИА Новости вице-президент Сбербанка по инвестиционной деятельности, председатель совета директоров "Сбербанк инвестиции" Оскар Рацин. Эксперт дал совет, когда покупать жилье в 2021 году

"Пока льготная ипотека работает, она будет, конечно поддерживать рынок, но, наверное, темпы роста будут понемногу снижаться, и рынок будет искать новый баланс. Мы за стабилизацию и спокойный рост, потому что он не позволяет формирование опасных "пузырей"", — сказал Рацин.

Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. При этом ЦБ выступил в феврале за сворачивание программы с возможностью ее сохранения в отдельных регионах. Как указал регулятор, повышение цен на жилье уже съело весь эффект от снижения ставки. Кроме того, снижение ставок по жилищным кредитам против рыночных тенденций может привести к возникновению риска пузыря.

Рацин также отметил, что помимо льготной ипотеки в поддержку рынка жилья в России за последние несколько лет сыграло несколько факторов: ситуация с рублем и недообеспеченность квадратными метрами.

"Недвижимость всегда воспринималась как защитный актив, который так или иначе индексируется к доллару и, соответственно, девальвация, которая произошла, сыграла на рост спроса. А повышение цен, которое мы видели, — это обычная реакция: когда появляется оплаченный спрос, подкрепленный ипотечными ресурсами, то рынок, особенно в центральных регионах, очевидно реагирует на это, чтобы потихонечку наращивать цены", — резюмировал он.

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