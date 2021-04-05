МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Возросшая себестоимость импортных комплектующих стала причиной роста среднего чека россиян на электронику за год почти на треть, подсчитал для РИА Новости крупнейший в РФ оператор фискальных данных "Платформа ОФД". Рынок интернет-торговли России в январе-феврале вырос на 44%

Сравнение агрегированных продаж было проведено первый квартал этого и прошлого года по всей России. Траты были подсчитаны в рамках аналитического проекта "Чек Индекс".

"Средний чек покупки в категории "Электроника и гаджеты" за одно посещение торговой точки в первом квартале этого года составил 8710 рублей, что на 31% выше, чем в прошлом году. Рост объема продаж в денежном выражении при этом составил 16%, но сокращение числа покупок – на 5%", — подсчитали аналитики.

По последним данным, в марте в топ-покупок вошли смартфоны и гарнитура к ним, техника для уборки дома (роботы-пылесосы), носимая электроника (смарт-часы).

Эксперты отмечают, что заметный рост затрат россиян на гаджеты и электронику начался еще год назад, накануне ковидных ограничений. Поэтому необходимо учитывать эффект базы прошлого года, когда во второй половине февраля и марте 2020 года происходило изменение валютных курсов и нарастала ковид-напряженность. В тот период многие потребители совершали покупки, которые откладывали ранее, из-за опасений дальнейшего подорожания техники, пояснили аналитики.

"Сейчас же на продажи больше влияют изменения на глобальном технологическом рынке вследствие пандемии, в том числе фактор себестоимости ввозимых из-за рубежа товаров и нехватки ряда комплектующих в производстве высокотехнологичной техники", — поясняют эксперты.

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