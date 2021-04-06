МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ. Профсоюз "Таксист" обратился в Генпрокуратуру и ФАС с просьбой проверить сделку по покупке "Яндекс.Такси" активов группы "Везет", о которой было объявлено в феврале, пишет газета "Известия". Совершившим тяжкие преступления предложили запретить водить такси

Заявители просят детально изучить условия сделки и дать правовую оценку этому слиянию.

Ранее профсоюз дважды, в феврале и конце марта, обращался в ФАС, однако, как отмечается в заявлении, антимонопольная служба заключила, что сделка не требует согласования, даже несмотря на то, что покупка "может негативно повлиять на уровень экономической концентрации".

В обеих компаниях-агрегаторах не информированы о направлении обращений таксистов, но категорически отвергли их доводы. В "Яндекс.Такси" напомнили, что сделка с ГК "Везет" "не подпадает под критерии сделок, требующих согласования с антимонопольным органом", и добавили, что на данный момент сделка закрыта, а интеграция двух сервисов должна завершиться во втором квартале 2021 года.

Изначально "Яндекс" объявил о планах купить группу "Везет" в 2019 году. Она подала ходатайство в ФАС, но регулятор выступил против сделки, объяснив это тем, что доля объединенной компании на рынке агрегаторов такси составит около 70% по России. Затем параметры сделки были изменены — речь уже шла о покупке не всей группы, а части ее активов, балансовая стоимость которых составляла меньше 400 миллионов рублей, а в этом варианте согласование ФАС не требуется.

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