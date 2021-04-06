МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Роскачество по итогам исследования наиболее популярных импортных вин пришло к выводу, что оценки выше среднего заслужили меньше половины образцов, а наиболее высокое качество имеют вина из Новой Зеландии и Португалии, говорится в сообщении организации. Новое ограничение продаж алкоголя хотят ввести для россиян

"39% вин показали оценки выше среднего по исследованию и перевалили за 81 балл по стобалльной шкале. "В национальном зачёте" наиболее высокое качество показали вина Новой Зеландии и Португалии — "их, правда, было в исследовании немного — всего 3 и 4 образца соответственно", говорится в сообщении. Кроме того, эксперты хорошо оценили и молдавские вина, получившие две позиции в рейтинге.

В тройку лучших сухих вин вошли одно итальянское и два испанских, лучшим полусухим красным вином признаны одна марка французского и две марки чилийского вина, а среди полусладких красных вин эксперты оценили испанское и молдавские вина. Полусладкие вина из Абхазии тоже получили приемлемые оценки.

Среди белых сухих вин в топе царила почти полная гегемония новозеландских вин, лучшие оценки в категории полусухих белых показали два итальянских и одно португальское вино, а наиболее интересными полусладкими белыми винами стали чилийское и германское. Внимания удостоились розовые вина из Португалии и Италии, а сухие игристые и брюты, а также полусладкие игристые вина из Италии.

Эксперты оценили 126 вин из 13 стран в ценовой категории до 1000 рублей, предлагаемых в российских магазинах. Для анализа были отобраны самые популярные образцы тиражом от 183 тысяч до 11 миллионов литров, продававшиеся на российском рынке в 2020 году. Основную часть исследования составили вина с защищёнными географическими индикаторами.

"Большая часть массовых вин на российском рынке соответствуют требованиям качества, но при этом не превосходят российские вина в той же ценовой категории. Мы доказали, что и среди российских вин, и среди импортных есть как хорошие, качественные и достойные экземпляры, так и те, что не стоят внимания потребителей", — приводятся в сообщении слова замруководителя Роскачества Ильи Лоевского.

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