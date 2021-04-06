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Продажи новых легковых машин снизились в марте в России
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Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в марте снизились в годовом выражении на 5,7%, до 148 676 единиц, следует из сообщения Ассоциации... ПРАЙМ, 06.04.2021
легковые автомобили, россия, авто, новости, бизнес, авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в марте снизились в годовом выражении на 5,7%, до 148 676 единиц, следует из сообщения Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
"Стоит, однако, отметить, что март был лучшим месяцем 2020 года, до того, как в апреле за ним последовал локдаун. В первом квартале этого года продано 387 322 автомобиля, что на 2,8% меньше аналогичного периода прошлого года. Очевидно, что ближайшие пара месяцев исправят ситуацию и рынок продемонстрирует рост, так как мы будем сравнивать результаты последующих месяцев с наихудшим периодом в истории автопрома, связанным с ограничениями для бизнеса из-за пандемии коронавируса", — сообщил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.
По его словам, в целом ситуация на рынке не вызывает удивления. Покупательский интерес несколько снижается по мере роста цен, в некоторых случаях по-прежнему наблюдается дефицит в предложении определенных моделей. Неопределенность с повышением утилизационного сбора также не помогает рынку. Наибольшее замедление продаж наблюдается в массовом сегменте, отметил он.