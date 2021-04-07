МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Жилье в регионах дорожает быстрее, чем в Москве, при этом безусловным лидером по темпу роста цен на однокомнатные, двух- и трехкомнатные квартиры стал Калининград, выяснила для РИА Новости консалтинговая группа SRG. Платить до самой смерти. Как можно "попасть" с покупкой вторичного жилья

Эксперты SRG сравнили динамику цен за квадратный метр в первом квартале 2021 года с четвертым кварталом 2020. В Калининграде стоимость одного квадратного метра в однушке выросла на 11,17% — до 72 306 рублей за квадратный метр. На тяжелую ситуацию с ценами на жилье в Калининградской области во вторник даже обратил внимание губернатор региона Антон Алиханов.

В тройку лидеров по темпам подорожания таких квартир вошли также Улан-Удэ (10,96%) и Нижний Новгород (9,26%).

Меньше всего однушки подорожали в Махачкале — на 1,06%. Также в числе городов, где жилье дорожает медленнее остальных, вошли – Магнитогорск (1,93%) и Киров (2,72%). Москва на 19-ом месте рейтинга, цены выросли на 5,65% — до 237 404 рублей за квадратный метр. Санкт-Петербург обогнал Москву, находится на 9-ом месте рейтинга SRG, рост — 7,59%.

Калининград также стал лидером по росту цен на двухкомнатное жилье (10,54%), на втором месте — Сочи (8,12%), на третьем — Нижний Новгород (7,98%). Меньше всего двушки подорожали в Магнитогорске (2,21%), Тольятти (2,22%) и Ростове-на-Дону (2,39%).

Трехкомнатные квартиры практически не изменились в цене в Ростове-на-Дону (рост на 1,74%), Кирове (1,79%), Астрахани (1,80%). В то же время они дорожали больше всего в Калининграде (на 8,63%), Сочи (8,58%), Нижнем Новгороде (8,38%), выяснили эксперты.

Что касается многокомнатных квартир, то лидером по росту цен на такое жилье стал Барнаул (8,72%). Но Калининград вошел в тройку и этого рейтинга, там за квартал такие квартиры подорожали на 8%, немного обогнал этот город Иркутск (8,10%). Меньше всего многокомнатные квартиры дорожали в Астрахани (0,48%), Рязани (0,58%) и Ярославле (0,99%).

Москва также вошла в число регионов с самыми низкими темпами роста цен на многокомнатные квартиры (1,06%). В Ростове-на-Дону и вовсе такое жилье подешевело на 1,18%.

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