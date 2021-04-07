МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Ряд крупных иностранных грузовых автоконцернов и производителей полуприцепов обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть планы по повышению утильсбора на 25% на колесную технику и в шесть раз на полуприцепы, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо подписанное иностранными концернами.

Как отмечает издание, письмо подписали грузовые компании Volvo Trucks, DAF, MAN и Scania, а также Schmitz Cargobull, Wielton и "РКС Нутцфарцойге" (дистрибутор Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH и Rolfo S.p.A.). Это уже не первое обращение производителей грузовиков в правительство по поводу роста утильсбора, отмечает издание. В пресс-службе правительства и Минпромторге газете не ответили. Нефть дорожает на снижении запасов в США

В обращении концернов отмечается, что данная индексация приведет к тому, что сумма утильсбора на полнокомплектный автопоезд (тягач с полуприцепом) составит 1,7 миллиона рублей из-за роста ставки на седельный тягач с 850 тысяч до 1,1 миллиона рублей, а на полуприцеп — с 96 тысяч до 600 тысяч рублей. Также упоминаются риски дополнительных расходов для бизнеса, работающего в логистике и транспортных перевозках, что может создать риски роста цен на базовые продукты питания.

Подписавшие компании считают, что расчеты и обоснование индексации утильсбора остаются закрытыми и непрозрачными, отмечают, что их не приглашали к участию в обсуждениях по предлагаемым ставкам. "Это не способствует росту доверия и демотивирует наши компании, обеспечивающие около 10 тысяч рабочих мест и миллиардные налоговые поступления, инвестировать в дальнейшее развитие бизнеса в стране", — говорится в письме.

Производители грузовиков и полуприцепов в обращении указывают, что занимают около 40% рынка тяжелых грузовиков и производят технику в РФ, но утильсбор им не компенсируется. А также ссылаются на то, что сбор постоянно растет: в 2018 году в среднем на 90%, в 2020 году — на 20%, а на отдельные категории — на 120%. Подписанты также оспаривают высокую маржинальность продаж в сегменте комтранса, уточняя, что у производителей нет возможности не перекладывать рост утильсбора в цены. Дальнее зарубежье мерзнет и хочет больше газа из России

По действующим правилам промсубсидии получают те производители, которые подписали специнвестконтракт и при этом соответствуют минимальному уровню локализации, отмечает газета. Как сообщили источники издания, рентабельность продаж грузовиков — 4-5%, прицепов — от 2% до 10% в зависимости от величины партии.