МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ выделило 9 миллиардов рублей на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла, ожидается, что по фиксированным ценам будет продано минимум 600 тысяч литров масла и 600 тысяч тонн сахара, сообщает пресс-служба кабмина.

"Производителям подсолнечного масла и сахара-песка частично компенсируют затраты на изготовление и реализацию продукции. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Субсидии получат компании, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на эти товары. Всего на компенсации из резервного фонда выделят 9 миллиардов рублей, что позволит зафиксировать стоимость 1 килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно, напоминает кабмин. Трансферты распределят на основании заявок, поступивших от регионов. В Банке России назвали три варианта изменения ключевой ставки

"Ожидается, что по таким ценам будет реализовано не менее 600 тыс. л масла и не менее 600 тыс. т сахара", — говорится в сообщении.

Также утверждены правила предоставления выплат. Документ устанавливает, что компании, зафиксировавшие цены, получат компенсации из расчёта 10 рублей на 1 литр масла и 5 рублей на 1 килограмм сахара.

Соглашения с участниками рынка о стабилизации цен по сахару действуют до 1 июня 2021 года, по подсолнечному маслу – до 1 октября 2021 года.

Принятые решения входят в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента России Владимира Путина. В рамках этой работы были скорректированы пошлины на ряд сельхозтоваров, созданы инструменты поддержки мукомолов и хлебопёков, усовершенствована система мониторинга цен. Для оперативного реагирования на ситуацию также была сформирована межведомственная рабочая группа под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.