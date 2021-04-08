МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Недельный средний чек покупок россиян с 29 марта по 4 апреля составил 598 рублей, что на 24 рубля или на 3,9% меньше показателя предыдущей недели, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Выделены средства на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла

Индекс недельного среднего чека "Ромира" отражает динамику среднего значения стоимости покупок домохозяйств, совершенных в течение недели. Показатель рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных, которые получены при помощи скан-панели домохозяйств. Она, в свою очередь, базируется на информации о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах.

"С 29 марта по 4 апреля 2021 года недельный чек (средняя стоимость одной покупки) сократился до уровня 598 рублей, что на 3,9% (24 рубля) меньше показателя предыдущей недели", — говорится в исследовании.

По сравнению с 13-й неделей прошлого года показатель за период с 29 марта по 4 апреля оказался меньше на 126 рублей (на 17,4%). Если же сравнить текущую стоимость покупки со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек за отчетную неделю оказался ниже на 5 рублей (на 0,8%).

"Расхождение динамики среднего чека с прошлым годом объясняется влиянием пандемии: в 2020 году в этот период россияне активно делали покупки в магазинах в преддверии введения новых ограничительных мер", — указывает "Ромир".

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