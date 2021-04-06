МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила информацию о подорожании овощей, проводит камеральные проверки производителей продукции на предмет обоснованности повышения цен, сообщается на сайте службы. ФАС подготовила проект о продлении соглашений по ценам на продукты

"В связи с поступлением в ФАС России информации о росте цен на овощи, проводятся камеральные проверки производителей плодоовощной продукции на предмет обоснованности повышения цен", — говорится в сообщении.

Росстат во вторник опубликовал данные об индексе потребительских цен в марте текущего года. По данным статистического ведомства, продовольственная инфляция в марте в месячном выражении составила 0,82% после 1,22% в феврале. Сильнее всего за прошлый месяц, из овощей, подорожала морковь (на 14,8%), картофель (на 13,4%), свекла (на 11,2%), репчатый лук (на 7,5%) и капуста (на 6,7%).

Помимо этого, ФАС проведет анализ ценообразования и определения розничных цен на куриные яйца у крупнейших торговых сетей, говорится в сообщении ведомства.

"Служба проведет анализ ценообразования и определения розничных цен на куриные яйца у крупнейших торговых сетей",- сообщили в ФАС.

Регулятор напомнил, что также проводит проверки производителей курицы и яиц.

"В связи с поступлением информации о росте цен на куриные яйца и мясо птицы в настоящее время ФАС России проводит внеплановые проверки крупнейших производителей этой продукции, в том числе в части возможного необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке либо наличия запрещенных антимонопольным законодательством соглашений или согласованных действий участников рынков",- уточнили в службе.

В начале марта служба сообщила, что приступила к проведению проверок производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства.

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