МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса (МСП) назвали одним из самых востребованных цифровых сервисов для себя взаимодействие с госорганами онлайн, выяснили в ходе исследования Минэкономразвития РФ и Корпорация МСП.

В исследовании приняли участие 13,5 тысячи респондентов из всех регионов России. Почти треть участников исследования занята в сфере торговли, 8% занимаются строительным бизнесом, далее следуют представители логистической отрасли и индустрии информационных технологий: 6% и 5% соответственно.

"По этому направлению респонденты особенно отметили, что удобно в формате online получать информацию с разъяснениями о блокировке счетов (9,07 балла по десятибалльной шкале), задолженностях перед госорганами с возможностью их при необходимости погасить (9,01 балла по десятибалльной шкале). Предпринимателям важно получать обратную связь от контрольно-надзорных органов по проводимым проверкам и имеющимся замечаниям. Этот пункт получил 9,01 балла из десяти возможных", — показало исследование. События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 апреля

Кроме того, для тех, кто планирует открыть бизнес, полезны автоматическое уведомление госорганов о начале деятельности (8,71 балла из десяти), регистрация компании онлайн (8,33 балла), дистанционное открытие счетов (8,32 балла). Далее по востребованности у предпринимателей назван блок, связанный с оптимизацией бизнес-процессов: получение информации об изменениях законодательства (8,66 балла из 10), электронный документооборот (8,45 балла), формирование отчетности онлайн (8,44 балла).

Далее по востребованности следует доступ онлайн к финансовым мерам поддержки: сервисы подбора и получения льготных кредитов и микрокредитов для бизнеса, подбор и получение рыночных кредитов, а также образование и акселерация. Опрос проведен в рамках создания единой цифровой экосистемы мер поддержки национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Мы хотим сделать взаимодействие предпринимателей с госорганами безбарьерным и удобным. Цифровая платформа МСП интегрирует возможности всех ведомств и институтов развития для поддержки предпринимателей и создаст равные возможности для ведения бизнеса", — прокомментировала заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

"Для удобства и экономии времени предпринимателей сервисы будут проактивно подбираться системой в зависимости от этапа жизненного цикла компании. Мы стремимся к тому, чтобы предприниматели видели не государство, а инструменты поддержки", – в свою очередь отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.