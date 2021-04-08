МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в первом квартале 2021 года продал около 637 тысяч автомобилей, что на треть больше аналогичного показателя годичной давности, говорится в сообщении компании.

"За первые три месяца года BMW Group поставила клиентам 636 606 автомобилей BMW, MINI и Rolls-Royce (+33,5%) и достигла нового рекордного уровня продаж за первый квартал", — говорится в сообщении. "Валютного рынка не будет". Что ждет рубль до конца весны

Отмечается, что в период с января по март компания увеличила объем продаж по сравнению с прошлым годом во всех основных регионах мира. Все бренды BMW Group продемонстрировали рост мировых продаж за этот период.

Так, продажи автомобилей марки BMW выросли на 36,2% — до 560,5 тысячи машин. Продажи Mini увеличились на 16,2% — до 74,68 тысячи машин, а Rolls-Royce — в 1,6 раза, до 1,38 тысячи машин.

При этом продажи электромобилей подскочили в 2,3 раза, до 70,2 тысячи штук.

В США в первом квартале объем продаж вырос на 20,1% — до 77,7 тысячи автомобилей. В Китае продажи в первом квартале выросли почти в два раза, до 229,7 тысячи автомобилей. В Европе в первые три месяца продажи возросли на 8,3%, до 238,76 тысячи автомобилей BMW и MINI. В Германии BMW продажи снизились на 0,3%, до 67,8 тысячи машин.

Автоконцерн BMW производит автомобили марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклы, а также двигатели. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене.