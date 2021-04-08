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ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье в России
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье в России в соответствии с поручением президента, сообщили РИА Новости в пресс-службе... ПРАЙМ, 08.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье в России в соответствии с поручением президента, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В соответствии с поручением президента России Владимира Путина ФАС России проверит обоснованность роста цен на жилье на территории Российской Федерации",- сообщили в ведомстве.
Ранее в четверг Путин на совещании по реализации его посланий Федеральному собранию в 2019-2020 годах заявил, что существенный рост цен на жилье зафиксирован в РФ, отметив необходимость ФАС обратить внимание на этот вопрос.