МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье в России в соответствии с поручением президента, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Хуснуллин заявил о росте цен на жилье на 12% в среднем по стране

"В соответствии с поручением президента России Владимира Путина ФАС России проверит обоснованность роста цен на жилье на территории Российской Федерации",- сообщили в ведомстве.

Ранее в четверг Путин на совещании по реализации его посланий Федеральному собранию в 2019-2020 годах заявил, что существенный рост цен на жилье зафиксирован в РФ, отметив необходимость ФАС обратить внимание на этот вопрос.