МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Рынок новых грузовых автомобилей в РФ в марте увеличился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 8 тысяч проданных машин, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"В марте нынешнего года рынок новых грузовых автомобилей в России показал значительный рост. Так, по данным аналитического агентства "Автостат", его объем составил почти 8 тысяч единиц, что на 45,1% больше, чем в марте 2020 года", — говорится в сообщении. Экономист дал совет, когда нужно продавать доллары

Отмечается также, что лидером среди брендов уже традиционно стал "Камаз", на долю которого в марте пришлось 36% от всего объема продаж и который в натуральном выражении увеличился на 50,9%, до 2,8 тысячи. Вторую строчку сохраняет другой российский производитель – ГАЗ. Как отмечается агентство, его объем рынка существенно меньше, чем у "Kамаза", однако он тоже показал высокий рост (+46%, до 762 автомобилей).

На третьем месте шведская Scania, продемонстрировавшая лучшую динамику в пятерке марок-лидеров (+92,3%, 623 купленные машины).

В топ-5 грузового сегмента также попали еще белорусский МАЗ (518 машин, +85,7%) и отечественный "Урал" (474 машины, +43,6%).

Отмечается, что по итогам всего прошлого квартала на рынке грузовиков тоже наблюдается положительная динамика. Так, объем рынка за это время составил 19,4 тысячи, что на 11,6% больше, чем в январе–марте прошлого года.