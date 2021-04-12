МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. День космонавтики остается одной из любимых отмечаемых дат у россиян, соотечественники поздравляют друг друга в этот день тематическими сувенирами, а одной из самых востребованных категорий подарков в этом году стали модели ракет для самостоятельной сборки, рассказал РИА Новости крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries. Рогозин заявил о предстоящих важных изменениях в космической отрасли

Ритейлер отметил, что особенно востребованной космическая тематика в этом году стала среди самых маленьких жителей нашей страны, так, популярность детских игровых домиков в виде космических летательных аппаратов выросла в 13 раз на площадке, а игрушечных ракет — на 78%, при этом мягкие игрушки космической тематики приобретали с 1 по 7 апреля в 2,3 раза чаще, чем в первую неделю марта.

"Продажи моделей космических летательных аппаратов для самостоятельной сборки с 1 по 7 апреля 2021 года выросли на 325% в штуках по сравнению с первой неделей марта. А наибольшей популярностью в этот период пользовались деревянные сборные модели космических ракет и космонавтов в скафандрах", — отметили в аналитической службе компании.

При этом на площадке отметили рост продаж сувенирной продукции, связанной с темой космоса: брелоков — на 64% в штуках, ручек — на 55%, а статуэток — на 50%. Кроме того, россияне также покупали с 1 по 7 апреля на 36% больше книг, посвященных космическим достижениям соотечественников, чем в начале марта.

Как сообщили в аналитической службе компании, в начале месяца вырос также спрос на одежду с изображениями космоса, планет, летательных аппаратов, ракет и космонавтов: футболок купили на 47% больше, чем в начале марта, свитшотов — на 38%. "Один из хитов продаж — носки с изображением космонавтов, звезд и ракет — спрос на них накануне 12 апреля вырос на 160%", — добавил интернет-ритейлер.

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