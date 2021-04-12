МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Федеральный сервис доставки продуктов и товаров "СберМаркет" и московский Музей космонавтики изучили, чем питаются космонавты на орбите и сколько такое питание может стоить на Земле: недельный рацион обойдется россиянину почти в 5,3 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. Россияне перед Днем космонавтики скупают тематические игрушки и сувениры

Для подсчета средней цены использовались данные Роскосмоса, Музея космонавтики и цены на продукты в более чем 60 ритейлерах, подключенных к сервису. "По подсчетам "СберМаркета", недельный рацион космонавта обойдется землянину в России в 5,283 тысячи рублей", — рассказали в компании.

Так, в выборку вошли рис и рисовая каша, курага, творог, кедровые орехи, заливное (рыба и мясо), антрекот, говядина, говяжий язык, икра кабачков и баклажанов, лечо, рыбные консервы, куриное филе, имбирное печенье, сублимированные крем-супы, фрукты (яблоки, грейпфруты, мандарины, лимоны), свежие овощи (помидоры, огурцы и перец), кофе и чай, витамины.

В сервисе рассказали, что современное меню российских космонавтов Международной космической станции (МКС) состоит из порядка 300 наименований. Ежедневный рацион российского космонавта рассчитан на четырехразовое питание и составлен из расчета потребления 3,2 тысячи калорий. Большая часть продуктов сублимируется (обезвоживается), в тубах выпускают только соусы и джемы.

"Космонавты сами формируют персональный рацион, в который, например, может входить говяжий язык и рыбный пирог, борщ и грибной суп, блюда из национальной кухни участников полета. Космонавты на орбите обязательно употребляют продукты, богатые кальцием. Американцы едят йогурты с ягодами и персиками, а россияне получают сыры с травами и чесноком", — отметили в "СберМаркете".

"При употреблении газировки в невесомости газ и жидкость в желудке отделяются друг от друга и у человека появляется отрыжка. Из-за этого пиво и кока-кола специально обрабатываются для космоса. Обычный хлеб крошится, поэтому американские космонавты едят тортильи, а для наших космонавтов хлеб специально пекут в виде микро-буханок — на один укус", — сообщили в сервисе.

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