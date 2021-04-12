МОСКВА, 12 апр – ПРАЙМ. Россия в год 60-летия первого полета человека в космос стремится к новым достижениям и работает над новой техникой, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Космический корабль "Ю.А. Гагарин" стартовал с Байконура к МКС

Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин совершил первый в мире космический полет на корабле "Восток" длительностью 108 минут.

"Сегодня наша отрасль не только отмечает юбилей и вспоминает прошлое. Мы также нацелены на будущее. Мы стоим на пороге очень важных изменений в нашей отрасли — переход на новую ракетно-космическую технику, начало лунных исследований сначала автоматами, а потом экипажами наших космонавтов", — сказал Рогозин в видеоролике, который распространила госкорпорация.

Он отметил "колоссальные возможности для международного сотрудничества" в освоении космоса и подчеркнул, что с Россией хотят "дружить и работать очень и очень многие". Рогозин заявил, что космическая промышленность способна решить задачи, поставленные перед ней "президентом и нашим народом".

Глава "Роскосмоса" поздравил сотрудников ракетно-космической отрасли с юбилеем космической эры и подчеркнул, что не всегда успех зависит от обстоятельств. По его словам, незадолго до полета Гагарина "в стране бушевала война", в результате которой был потерян колоссальный ресурс. Тем не менее, за счет "людей, их воли, профессионализма и нацеленности на достижение реальной цели" страна смогла "первой вырваться в космос", уверен Рогозин.

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