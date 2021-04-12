МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Россияне из документальных книг о космосе и всем, что с ним связано, больше всего слушают книгу про Илона Маска, а следом идет история первого космонавта планеты Юрия Гагарина, говорится в исследовании сервиса прослушивания книг Storytel, подготовленного для РИА Новости ко Дню космонавтики. Посчитано, сколько россиянам будет стоить обед космонавта

"Самой популярной аудиокнигой про космос и новые технологии, с ним связанные, стала книга про Илона Маска авторства Эшли Вэнс. На втором месте по прослушиванию у российской аудитории — биография одного из самых популярных людей ХХ века Юрия Гагарина", — подсчитали в Storytel.

На третьем месте аудиокнига "Космос" Карла Сагана. Бывший космонавт, а сегодня мотивационный спикер и тренер, Сергей Рязанский на четвертом месте по прослушиваниям со своей книгой-ответами на самые распространенные вопросы о космосе "Можно ли забить гвоздь в космосе и другие вопросы о космонавтике". И пятерку популярных книг закрывает один из самых известных популяризаторов науки нашего времени Стивен Хокинг и его "Краткие ответы на большие вопросы".

"В списке самых популярных художественных аудиокниг о космосе первые пять позиций занимают классические космо-оперы, причем большую часть рейтинга занял главный китайский фантаст Лю Цысинь. В его текстах можно найти отсылки к творчеству братьев Стругацких, но в большей степени к различным эпизодам из китайской истории", — отметил шеф-редактор Storytel Константин Мильчин.

Но возглавляет пятерку все-таки Сергей Лукьяненко со своим "Порогом", также в списке Дэн Симмонс и его "Гиперион" и Энди Вейер с "Марсианином".

Самыми популярными детскими книгами про межпланетные приключения остаются произведения, которые любят несколько поколений российских детей. Это Николай Носов и его история про Незнайку и Кир Булычев с приключениями девочки Алисы. Также детям нравятся "Большое космическое путешествие Карандаша и Самоделкина" Валентина Постникова, "Развивающая аудиоэнциклопедия. Космонавтика" Александра Лукина, "С Земли на Ялмез и обратно" Кати Матюшкиной и Кати Оковитой.

Читайте также:

Россияне перед Днем космонавтики скупают тематические игрушки и сувениры