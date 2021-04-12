МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries начал продажи в США, сообщила компания. Бизнес пожаловался Генпрокуратуре на проверки

"Wildberries… сообщает о старте продаж на рынке США. Америка стала 14 по счету страной присутствия компании", — говорится в сообщении.

Доставка заказов, как отмечает компания, будет осуществляться с помощью логистических партнеров, при этом все товары покупатели Wildberries из США могут получить с помощью курьерской доставки на дом или в офис. Оформить заказ покупатели могут в отдельном интернет-магазине или с помощью мобильного приложения, которые работают на английском и русском языках.

"Мы рады объявить о старте продаж на крупнейшем мировом e-commerce рынке и готовы предложить своим будущим покупателям широкий ассортимент товаров от различных производителей — как уникальной продукции от частных предпринимателей, так и известных мировых брендов", — приводятся слова директора по развитию Wildberries Вячеслава Иващенко.

В 2021 году Wildberries также запустил продажи в Германии, Франции, Италии и Испании. По итогам 2020 года продажи компании за пределами России, по ее оценке, увеличились в 1,95 раза — до 23,7 миллиарда рублей, при этом наиболее востребованными у зарубежных покупателей стали одежда, косметика, книги и обувь.

Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries был основан в 2004 году. Общий оборот по итогам 2020 года, по оценке самого онлайн-магазина, вырос почти вдвое и достиг 437,2 миллиарда рублей.

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