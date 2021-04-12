2021-04-12T14:53:00+03:00
2021-04-12T14:57:53+03:00
2021-04-12T14:53:00+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210412/833443565.html
Крупный российский маркетплейс хочет раздавать кредиты россиянам
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский маркетплейс Ozon планирует подачу заявки на получение банковской лицензии, сообщают РИА Новости со ссылкой на интервью гендиректора компании Александра Шульгина в... ПРАЙМ, 12.04.2021
финтех, маркетплейс, кредит, ozon, новости, технологии, бизнес, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83260/35/832603559.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83260/35/832603559.jpg
https://1prime.ru/images/83260/35/832603558.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83260/35/832603558.jpg
https://1prime.ru/images/83260/35/832603546.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83260/35/832603546.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20210408/833420188.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Российский маркетплейс Ozon планирует подачу заявки на получение банковской лицензии, сообщают РИА Новости со ссылкой на интервью гендиректора компании Александра Шульгина в Financial Times.
По его словам, Ozon планирует предоставлять больше финтех-услуг, в том числе и кредитование продавцов маркетплейса.
"Малому и среднему бизнеса сложно получить финансирование на приемлемых условиях. Это либо слишком дорого, либо малодоступно", — сказал Шульгин в интервью.
Ozon — одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России. На маркетплейсе представлено более 10 миллионов товарных наименований более чем в 20 категориях. Основные акционеры компании — АФК "Система" и фонды Baring Vostok. В конце ноября Ozon провел IPO одновременно на Nasdaq и Московской бирже. По итогам IPO и частного размещения компания привлекла 1,2 млрд долларов.