МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Российский маркетплейс Ozon планирует подачу заявки на получение банковской лицензии, сообщают РИА Новости со ссылкой на интервью гендиректора компании Александра Шульгина в Financial Times.

Экономист рассказал, почему опасно брать кредит на дорогой смартфон

"Малому и среднему бизнеса сложно получить финансирование на приемлемых условиях. Это либо слишком дорого, либо малодоступно", — сказал Шульгин в интервью.

Ozon — одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России. На маркетплейсе представлено более 10 миллионов товарных наименований более чем в 20 категориях. Основные акционеры компании — АФК "Система" и фонды Baring Vostok. В конце ноября Ozon провел IPO одновременно на Nasdaq и Московской бирже. По итогам IPO и частного размещения компания привлекла 1,2 млрд долларов.