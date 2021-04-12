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https://1prime.ru/business/20210412/833447691.html
S7 приостанавливает рейсы в Турцию
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Авиакомпания S7 приостанавливает рейсы в Турцию с 15 апреля по 1 июня, ждёт официальной информации о порядке вывоза россиян, сообщила РИА Новости представитель перевозчика... ПРАЙМ, 12.04.2021
s7, туризм, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Авиакомпания S7 приостанавливает рейсы в Турцию с 15 апреля по 1 июня, ждёт официальной информации о порядке вывоза россиян, сообщила РИА Новости представитель перевозчика.
Оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня.
"Согласно решению оперативного штаба, S7 Airlines вынуждена приостановить выполнение регулярных рейсов в Турцию с 15 апреля по 1 июня (Москва — Анталья, Даламан, Новосибирск — Анталья)", — сказала представитель компании.
"В настоящее время мы ждём официальной информации о порядке вывоза россиян. Мы будем оперативно информировать пассажиров о необходимых действиях", — добавила она.
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