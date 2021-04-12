МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Авиакомпания S7 приостанавливает рейсы в Турцию с 15 апреля по 1 июня, ждёт официальной информации о порядке вывоза россиян, сообщила РИА Новости представитель перевозчика.

Оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Власти прокомментировали приостановку чартеров в Турцию

"Согласно решению оперативного штаба, S7 Airlines вынуждена приостановить выполнение регулярных рейсов в Турцию с 15 апреля по 1 июня (Москва — Анталья, Даламан, Новосибирск — Анталья)", — сказала представитель компании.

"В настоящее время мы ждём официальной информации о порядке вывоза россиян. Мы будем оперативно информировать пассажиров о необходимых действиях", — добавила она.

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