МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ, Алена Палажченко. Турбизнес Турции шокирован решением РФ о значительном ограничении авиасообщения и отмене чартерных рейсов со страной, здесь очень рассчитывали на российских туристов в ближайшие недели, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня.

"Мы в шоке. Отели планировали открыться в этом сезоне, прежде всего, с расчетом на россиян. Теперь они вынуждены отложить начало работы. Заменить россиян некем, поскольку из Европы сейчас мало кто приезжает, а турецкие туристы во время Рамадана (с 13 апреля по 12 мая — ред.) не путешествуют — это традиционное затишье во внутреннем туризме. Для туристической сферы это будет невероятно сложный период", — сказал собеседник агентства. Власти прокомментировали приостановку чартеров в Турцию

По его словам, государство закончило выплаты пособий для вынужденно неработающих из-за пандемии.

"Теперь, когда они должны быть выходить на работу, они снова не смогут начать работать, их вынужденная безработица продолжится. Какова будет реакция государства, будет ли продолжена материальная помощь, — пока неизвестно", — отметил он.

Собеседник агентства добавил, что прекращение авиасообщения с Турцией со стороны РФ может создать негативные последствия и на других рынках. "Примеру российских властей могут последовать и другие страны", — добавил он.

Ранее сообщалось, что Россия ограничивает чартерное авиасообщение с Турцией