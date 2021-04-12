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Авиакомпании начали возвращать деньги за билеты в Турцию
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Авиакомпании начали возвращать деньги за билеты в Турцию — так, пассажиры S7 с билетами на 13 и 14 апреля смогут оформить вынужденный возврат без штрафа; правила возвратов билетов... ПРАЙМ, 12.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Авиакомпании начали возвращать деньги за билеты в Турцию — так, пассажиры S7 с билетами на 13 и 14 апреля смогут оформить вынужденный возврат без штрафа; правила возвратов билетов с датой вылета с 15 апреля и графики вывозных рейсов будут определены после получения официальной информации о порядке возвращения путешественников, находящихся в Турции, сообщила РИА Новости представитель компании.
Оперштаб в понедельник принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня. S7 сообщила, что приостанавливает рейсы в Турцию с 15 апреля по 1 июня.
"Пассажиры, чьи вылеты из Москвы в города Турции запланированы на 13 и 14 апреля, могут оформить вынужденный возврат авиабилетов без штрафа", — сказала собеседница агентства.
"В настоящее время мы ждём официальной информации о порядке возвращения путешественников, находящихся в Турции. После этого будут определены правила возвратов билетов с датой вылета с 15 апреля и графики вывозных рейсов. Мы будем оперативно информировать пассажиров о необходимых действиях. Следите за актуальной информацией на сайте s7.ru", — добавила она.
В пресс-службе "Уральских авиалиний" РИА Новости ранее сообщили, что готовы вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы в Турцию.
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