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РБК: Россия решила приостановить чартеры в Турцию
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В России приняли решение приостановить чартерные рейсы в Турцию из-за роста числа заболевших коронавирусом, сообщили источники "РБК". Чартеры приостанавливают на полтора месяца, с... ПРАЙМ, 12.04.2021
авиасообщение, турция, новости, экономика, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. В России приняли решение приостановить чартерные рейсы в Турцию из-за роста числа заболевших коронавирусом, сообщили источники "РБК". Чартеры приостанавливают на полтора месяца, с 15 апреля до 1 июня. При этом об отмене регулярных перевозок не говорится.
Сообщается, что решение о приостановке полетов авиакомпаний РФ во все аэропорты Турции принял Оперштаб по предупреждению распространения COVID-19. Об этом рассказал изданию источник в одной из авиакомпаний. Информация подтверждена представителем органов власти.
Уточняется, что решение принято из-за роста числа случаев коронавируса в Турции. На 8 апреля там выявили 56 тыс. зараженных, включая заболевших новыми штаммами. За неделю прирост заболевших составил 37%.
По сообщениям источников, эвакуации россиян не планируется. Будет плановый вывоз граждан РФ из Турции.
В настоящий момент в Турции находятся до 30 тысяч россиян