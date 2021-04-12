МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. В России приняли решение приостановить чартерные рейсы в Турцию из-за роста числа заболевших коронавирусом, сообщили источники "РБК". Чартеры приостанавливают на полтора месяца, с 15 апреля до 1 июня. При этом об отмене регулярных перевозок не говорится. На грани закрытия. Что делать с купленными турами в Турцию

Сообщается, что решение о приостановке полетов авиакомпаний РФ во все аэропорты Турции принял Оперштаб по предупреждению распространения COVID-19. Об этом рассказал изданию источник в одной из авиакомпаний. Информация подтверждена представителем органов власти.

Уточняется, что решение принято из-за роста числа случаев коронавируса в Турции. На 8 апреля там выявили 56 тыс. зараженных, включая заболевших новыми штаммами. За неделю прирост заболевших составил 37%.

По сообщениям источников, эвакуации россиян не планируется. Будет плановый вывоз граждан РФ из Турции.

В настоящий момент в Турции находятся до 30 тысяч россиян