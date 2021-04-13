МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Железные дороги России и Белоруссии со вторника увеличивают количество пассажирских поездов между странами, сообщили компании. РЖД с 30 апреля запускает "Ласточку" между Москвой и Минском

Железнодорожные перевозки пассажиров между Россией и Белоруссией, остановленные из-за ситуации с коронавирусом весной 2020 года, начали постепенно возобновляться с 8 февраля текущего года. Были возвращены в расписание несколько поездов.

Со вторника число составов, курсирующих между странами, прибавляется. Так, в расписание вернулся поезд № 7/8 сообщением Москва – Брест формирования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). В первый рейс он отправится из Москвы 13 апреля, из Бреста – 14 апреля. Поезд будет курсировать через день.

Кроме того, с 13 апреля возобновят курсирование поезда формирования Белорусской железной дороги. Среди них: № 52/51 Брест/Минск – Санкт-Петербург (ежедневно с 13 апреля из Бреста и с 14 апреля – из Санкт-Петербурга) и № 4/3 Брест – Москва (через день с 13 апреля из Бреста и с 14 апреля – из Москвы). Поезд № 2/1 сообщением Минск – Москва, вернувшийся в расписание с 8 февраля текущего года и курсировавший через день, с 13 апреля будет курсировать ежедневно.

В поездах дальнего следования между Россией и Белоруссией действуют противоэпидемические меры обоих государств. Всем пассажирам настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в течение всей поездки.

Всем гражданам РФ старше 6 лет для въезда в Белоруссию требуется наличие медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Прибывающие в Россию из-за рубежа железнодорожным транспортом обязаны представить справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее, чем за 3 дня до даты начала поездки. Исключение составляют дети в возрасте до 5 лет (при наличии справки у сопровождающих лиц), члены правительственных делегаций государства-члена при возвращении в страну гражданства, члены локомотивных бригад и лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте.

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