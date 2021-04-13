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Власти заверили, что Крым готов заменить турецкие курорты на праздники
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Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил РИА Новости, что российские туристы на майские праздники вместо турецких курортов могут... ПРАЙМ, 13.04.2021
туризм, крым, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — ПРАЙМ. Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил РИА Новости, что российские туристы на майские праздники вместо турецких курортов могут отдохнуть в Крыму.
Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.
"Крым готовит на майские праздники увлекательные программы, поэтому туристы, которые планировали отдохнуть в Турции, могут приехать в Крым", — сказал РИА Новости Черняк.
По его словам, бронирование отдыха в Крыму уже превышает допандемические показатели.
"Места в четырех- и пятизвездочных отелях практически все выкуплены. Первым у нас заполняются традиционно южнобережные курорты, затем Евпатория, Феодосия и так далее", — сказал Черняк.
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