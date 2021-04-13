СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — ПРАЙМ. Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил РИА Новости, что российские туристы на майские праздники вместо турецких курортов могут отдохнуть в Крыму. Турагентства: россияне предпочтут перенести отдых в Турции

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.

"Крым готовит на майские праздники увлекательные программы, поэтому туристы, которые планировали отдохнуть в Турции, могут приехать в Крым", — сказал РИА Новости Черняк.

По его словам, бронирование отдыха в Крыму уже превышает допандемические показатели.

"Места в четырех- и пятизвездочных отелях практически все выкуплены. Первым у нас заполняются традиционно южнобережные курорты, затем Евпатория, Феодосия и так далее", — сказал Черняк.

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