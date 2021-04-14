МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Машина — это сложное техническое устройство, отказ большого количества элементов которого может привести к печальным последствиям. Самыми важными факторами безопасности являются работоспособность и исправность тормозов, ведь возможность эффективного снижения скорости напрямую влияет на последствия, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.

Так что к тормозам следует относиться "максимально ответственно". Эксперт назвал лучшие автомобили для начинающих водителей

То же самое касается и шин: они должны быть в хорошем состоянии и, конечно, соответствовать сезону.

"Естественно, в автомобиле должны быть исправны световые приборы: они предупреждают остальных участников движения о вашем присутствии, а в случае с сигналами поворота и о ваших намерениях. Неработающие лампочки стоп-сигналов могут спровоцировать аварию буквально на пустом месте", — предупреждает специалист.

Сейчас весна, и на дорогах много грязи — необходимо обратить внимание и на исправность щеток-стеклоочистителей и форсунок омывателей стекла. Обзорность — один из важнейших факторов безопасности.

Эксперт советует также не забывать про исправность звукового сигнала.

"Если вы спокойный человек и пользуетесь им редко, сейчас — самое время проверить его работоспособность. Поскольку часто после зимы мембраны звуковых сигналов покрываются грязью, коррелируют и могут выйти из строя. А звуковой сигнал, особенно при взаимодействии с неосмотрительными пешеходами и водителями, может избавить вас от потенциально опасных аварийных ситуаций", — говорит Васильев. Как купить авто в салоне по реальной цене, обойдя все накрутки

Жизнь на самом деле очень разнообразна и может припасти для вас большое количество сюрпризов, а значит, "в автомобиле нет мелочей". Тормоза, рулевое управление, светотехника, стеклоочистители должны быть исправны.

"Перед началом движения будет не лишним обойти вокруг машины и проконтролировать отсутствие потеков технических жидкостей. Если вы чувствуете запах бензина, то не стоит начинать движение до тех пор, пока проблема не будет решена. Следите за своим автомобилем, и он будет для вас намного безопасней", — заключил эксперт.