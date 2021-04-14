МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Inventive Retail Group (управляет розничными сетями re:Store, Samsung, Nike и другими) объявляет о присоединении к группе компании "Аристос" — одного из игроков на рынке D2C (direct-to-consumer — прямое взаимодействие бренда с потребителем), компании-провайдера официальных интернет-магазинов крупных брендов, говорится в сообщении. Аналитики рассказали, кто в России выиграл от пандемии коронавируса

"Inventive eCommerce, входящая в Inventive Retail Group, получает мажоритарную долю в ГК "Аристос". Основатели "Аристос" Андрей Хромов и Николай Лисеев остаются в компании и получают место в совете директоров", — сообщили в Inventive Retail Group.

Сделка, как отмечается, направлена на развитие в Inventive Retail Group услуг по организации онлайн-продаж для международных компаний-производителей и на укрепление позиций компании на российском рынке онлайн-торговли.

"В планах компании Inventive eCommerce на ближайшие три года обеспечить рост портфельным проектам объединенной компании, продолжить расширять портфель брендов и открывать новые категории, усилить управление маркетинговыми бюджетами брендов на маркетплейсах, развивать собственную премиальную логистическую службу, совершенствовать IT-решения и складские комплексы", — добавили в сообщении.

Inventive Retail Group (входит в группу компаний "Ланит"), созданная в 2005 году, управляет специализированными розничными и онлайн-магазинами, а также корпоративными продажами и дистрибьюцией потребительских товаров различных крупнейших мировых брендов, включая Apple‚ Samsung, LEGO, Nike и другие. Розничные магазины группы – это более 380 точек продаж в четырех сегментах рынка: электроника, спорт, детские товары и фэшн.

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