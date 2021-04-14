МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Наибольшее количество россиян намерены провести майские выходные на даче или в деревне, пишут "Известия" со ссылкой на данные опроса Туту.ру". По данным портала, такой вариант отдыха предпочтут 39%. В Египте рассказали, какие виды туризма предложат россиянам

Еще 30% останутся дома.

Примерно каждый десятый, 11% опрошенных, не планирует отдыхать и посвятит эти дни работе.

В поездку по российским городам отправятся 7% респондентов, на Черное море — 4%, еще 3% выбрали отдых в горах.

За границей планируют побывать 5%. Примерно 1% собирается в дома отдыха неподалеку от места проживания.

"Таким образом, доля тех, кто планирует куда-то поехать на майские праздники, составляет около 20% — столько же, сколько и в 2019 году. В прошлом году на майские праздники действовали серьезные ограничения и тогда о планах куда-либо поехать (к родственникам или друзьям в другой российский город) говорили 5% опрошенных, а 12% респондентов собирались на шашлыки, несмотря на призывы к самоизоляции", — отметили в аналитическом центре "Туту.ру".

Как сообщила руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова, после ограничения полетов в Турцию россияне на 44% чаще стали искать билеты в столицу Карелии — Петрозаводск.

Также там отметили, что вырос интерес к черноморским курортам — Краснодару, Симферополю, Анапе. Билеты по этим направлениям стали искать на 30% чаще.

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