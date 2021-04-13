МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российские туроператоры определили возможные даты для переноса путевки, а также курорты, которые могут стать альтернативой Турции и Танзании для россиян, сообщили РИА Новости опрошенные представители туротрасли.

"У наших туристов есть возможность поехать и весной, если они выберут другое направление. Они могут перенести поездку и на более поздние даты, начиная со 2 июня", — сообщили в пресс-службе туроператора "TUI Россия". Что касается курортных направлений, то в компании сказали, что сейчас предлагают россиянам альтернативные поездки в ОАЭ, Мальдивы и внутренние рейсы по России.

Туроператор Pegas Touristik предлагает замену на альтернативные направления без изменений сроков заезда, а также с переносом сроков путешествия на более поздние даты. "Перебронирование туристских продуктов по несостоявшимся вылетам в связи с временным прекращением авиационного сообщения с Турецкой Республикой с 15 апреля 2021 года по 1 июня 2021 года возможно в срок до 31 декабря 2021 года", — указано на сайте компании. Эксперт: в Крыму ожидается наплыв туристов после решения по Турции

На сайте туроператора также сообщается, что клиенты могут перенести дату тура на то же направление в период со 2 июня 2021 года по 1 июня 2022 года.

Кроме того, туристам предлагают разместиться в отеле первоначального бронирования по актуальной цене с сохранением курса валют первоначального бронирования либо выбрать другой отель по актуальной цене и текущему курсу валют.

В то же время Pegas Touristik предоставляет туристам возможность выбрать другой курорт и отправиться туда отдыхать с 15 апреля 2022 по 1 июня 2022 года. Как сообщила гендиректор компании Анна Подгорная, компания может предложить туры на Кубу и российские курорты.

В туроператоре "Интурист" сообщили клиентам, что с 15 апреля их рейсы будут выполняться только с целью вывоза туристов. А что касается переноса туров через новое бронирование, то для несостоявшихся заездов с 15 по 27 апреля 2021 года перенос перейдет на период с 15 октября и до конца 2021 года. По заездам с 28 апреля по 31 мая 2021 года перенос состоится на 1-31 октября 2021 года.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.

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