МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Каждый третий арендатор элитного жилья в Москве (36%) в первом квартале искал квартиру с двумя спальнями, сообщили РИА Недвижимость в риелторской компании Savills. Риелтор рассказал, когда покупка квартир под сдачу станет выгодной

"Самой большой популярностью у состоятельных арендаторов пользуются элитные квартиры с двумя спальнями на верхних этажах в районах Арбат-Кропоткинская и Ленинградский проспект", — рассказали в компании.

По ее данным, лоты с двумя спальнями составляют и почти треть (30%) предложения в высшем ценовом сегменте столичного рынка жилой аренды. При этом студии и варианты с одной спальней все же по итогам марта предлагались в аренду чаще, заняв долю в 32%. Два года назад подобные объекты занимали четверть рынка.

Помимо района Арбат-Кропоткинской и Ленинградского проспекта, на которые по итогам квартала совокупно приходится 31% спроса, также востребованы были квартиры в районах Лубянка-Китай-Город и Тверская-Кремль — по 10% спроса соответственно. По статистике Savills, эти же районы являются самыми популярными по предложению – здесь сконцентрировано две трети объема предложения элитных квартир для аренды.

"Около половины из числа новых лотов самых высокобюджетных проектов обладает повышенными видовыми характеристиками с видами на Кремль, МИД, набережную Москва-реки, "Москва-Сити", Дом правительства и Новый Арбат. Такие объекты представляют собой либо пентхаусы, либо квартиры с панорамным остеклением, расположенные на высоких этажах", — отметили в компании.

Как подсчитали там, разрыв между средневзвешенной стоимостью предложения (283 тысячи рублей в месяц) и стоимостью спроса (345 тысячи рублей) к концу квартала сократился до 22%, снизившись за квартал на 17 процентных пунктов.

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