МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. В 16 крупнейших российских городах остановился рост цен на аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на данные агентства ЦИАН. ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье в России

Средняя стоимость аренды "однушки" снизилась за месяц на 0,3%, составив в апреле 16,79 тыс. руб. Двухкомнатные квартиры за аналогичный период подешевели на 0,5%. Стоимость их аренды в среднем по стране снизилась до 23,41 тыс. руб.

Сообщается, что на рынке фиксируется снижение спроса и увеличение предложения, что приводит к увеличению срока нахождения квартир на рынке жилья (экспозиции) и снижению арендной ставки.

Наиболее заметное снижение стоимости аренды недвижимости отмечено в Петербурге. Там "однушки" подешевели на 1,6%. Сейчас однокомнатные квартиры там сдаются по 27,3 тыс. руб. В Ростове-на-Дону однокомнатные квартиры сдаются за 15 тысяч в месяц, сообщает издание.

В Москве за месяц стоимость однокомнатных квартир снизилась на 1%, двухкомнатных — на 2%. Средняя стоимость "однушки" в Москве в апреле составляет 38,4 тыс. руб. "Двушку" можно снять за 54,2 тыс. руб.

В столице на поиск жильца в среднем уходит три недели, хотя годом ранее этот срок составлял 4-5 дней.

Дороже всего обойдется «однушка» в центре Москвы, где ее средняя стоимость составляет 45,3 тыс. руб. В удаленном от центра Зеленограде средняя стоимость однокомнатной квартиры — 21,3 тыс. руб. В Новой Москве — почти 27 тыс. руб.

Уточняется, что выход сотрудников с удаленки не оживил рынок долгосрочной аренды. Спрос на нее по-прежнему ниже, чем до кризиса. Время поиска арендаторов увеличилось до нескольких недель, не позволяя собственникам повысить цены. Этим объясняется небольшое снижение ставки. В то же время отмечается рост предложения.

Как пишет "Ъ", застою на рынке способствуют сохраняющиеся риски, связанные с пандемией. Изменения ситуации можно ждать к осени.

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