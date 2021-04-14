МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Все граждане России, въезжающие в страну на любом виде транспорта, должны сдавать тест на коронавирус в течение трех дней с момента возвращения и соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Туристический бизнес Турции шокирован решением России ограничить полеты

"С 15 апреля всем гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации любым видом транспорта: в течение трех календарных дней со дня прибытия… пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на ЕПГУ", — говорится в сообщении, размещенной в среду на сайте ведомства.

Кроме того, возвращающиеся в страну должны заполнить анкеты прибывающего на территорию РФ до прибытия для обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства, отметили в Роспотребнадзоре.

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