МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Россия с 15 апреля по 1 июня снова ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Такое решение принял оперштаб на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. "Победа" сформировала график вывозных рейсов из Турции

Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в Турции самые высокие цифры заболеваемости коронавирусом из стран, с которыми открыто авиасообщение у России. Большинство заразившихся за рубежом россиян приезжают из этой страны. Кроме того, россияне привозят оттуда различные мутировавшие штаммы коронавируса. Более 10 тысяч образцов коронавируса проверено в России, из них выявлено 193 мутировавших штамма, и преимущественно это завозы из Турции и Танзании.

Из Танзании, как сообщала Попова, россияне привозят не только коронавирус, но и малярию.

Некоторое количество рейсов в Турцию все же будет выполняться. Так, останутся рейсы, необходимые для участия акционерного общества "Концерн Титан-2" в строительстве атомной электростанции "Аккую" и вывоза россиян, находящихся в Турции на отдыхе. Кроме того, останутся два регулярных рейса в неделю между Москвой и Стамбулом.

ЧТО С БИЛЕТАМИ

"Аэрофлот" сообщал, что предложит пассажирам специальные "вынужденные" условия возврата билетов. Можно будет вернуть билет без штрафов. Те, кто планировал лететь из Турции в Россию с 15 апреля по 1 июня, смогут переоформить билеты на другие рейсы из этой страны в РФ. Пассажирам отмененных рейсов "Победы" уже автоматически оформлен полный возврат денежных средств. Россиянам ужесточили правила возвращения из-за границы

S7 вернет полную стоимость билетов на отмененные рейсы деньгами, в том числе за стыковочные рейсы. Пассажиры "ЮТэйр" смогут обменять билеты на более поздние даты или получить деньги за вынужденный возврат. Azur air готовит пакет предложений по вынужденным условиям обмена и возврата билетов. "Уральские авиалинии" сообщили, что готовы вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы в Турцию.

Turkish Airlines сообщила, что получила уведомление от РФ об ограничении полетов, пассажирам вернут деньги или изменят дату вылета по их желанию.

КАК ВЕРНУТЬСЯ

Авиакомпании снова, как и в прошлом году, организуют вывозные рейсы для возврата россиян из-за рубежа. Так, "Аэрофлот" организует три вывозных рейса в Москву из Антальи. Помимо этого, у перевозчика остается два регулярных рейса в неделю между Москвой и Стамбулом. Билеты Стамбул-Москва не раскупили, несмотря на ограничение авиарейсов

"Победа" сообщила, что вернет домой всех своих пассажиров, уже улетевших в Турцию. Всего их в стране находится около 7 тысяч. Лоукостер сформировал график вывозных рейсов: полеты из Стамбула, Анталии и Алании (Газипаша) в Москву будут выполнены в период с 15 по 27 апреля, из Стамбула в Екатеринбург, Казань и Уфу — с 15 по 18 апреля.

S7 сообщила, что уже сформировала график из 23 рейсов из Антальи и Даламана в Москву. "Уральские авиалинии" организуют для россиян четыре вывозных рейса.

ЧТО ДЕЛАТЬ ТУРИСТАМ

Ростуризм опубликовал памятку для российских туристов. Так, если путевка в Турцию или Танзанию куплена на период с 15 апреля до 1 июня, то путешественнику нужно обсудить с турагентом возможность смены направления отдыха на те же даты, переноса поездки на более поздние даты и отмену тура. Ростуризм назвал условие для обмена туров в Турцию на курорты России

Россиянам, которые уже находятся на отдыхе в Турции, рекомендуется продолжить отдых: обратный рейс должен состояться в даты, на которые были куплены билеты. Если же турист решит вернуться домой раньше, то об этом надо сообщить представителю туроператора и обсудить возможные варианты. Тем, кто путешествует самостоятельно, нужно обратиться в авиакомпанию и уточнить условия переноса вылета.

По данным президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрея Игнатьева, сейчас в Турции находятся порядка 30 тысяч российских туристов.

Читайте также:

Ростуризм запустил "горячую линию" по полетам в Турцию и Танзанию