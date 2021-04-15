МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Поставка 45 воздушных судов для дальневосточной авиакомпании "Аврора" ожидается с 2021 по 2025 годы, сообщил журналистам гендиректор "Государственной транспортной лизинговой компании" Евгений Дитрих. Власти изменят распределение субсидий на перелеты на Дальний Восток

"Намечена поставка 45 воздушных судов в период с 2021 по 2025 годы. … План поставок этой техники по годам подписан, расшифрован, в том числе и по стоимостям", — рассказал в ходе пресс-конференции глава ГТЛК.

По его словам, в числе 45 воздушных судов включены восемь самолетов SSJ-100, 19 новых Ил-114-300, три из которых сегодня уже зафрахтованы ГТЛК, L-410 и новый малый девятиместный самолет "Байкал". "Финансовая модель поставок, помощь государства, коммерческое участие – прорабатываются. В 2021 году передадим "Авроре" первый SSJ-100, сейчас ведем переговоры по условиям сделки", — заявил Дитрих, при этом уточнив, что по SSJ-100 многое будет зависеть от того, какую модель эксплуатации самолетов выстроит для себя "Аврора".

"До последнего времени российскую технику "Аврора" не эксплуатировала. Авиакомпании нужно более четко представлять себе не только первоначальную цену, но и стоимость лизинговых платежей, возможность их обслуживания и так далее. С этой точки зрения они, естественно, просчитывают все варианты, в том числе по использованию как новой, так и уже эксплуатировавшейся технике. Со своей стороны, мы готовы к любому из них", — объяснил Дитрих.

По словам заместителя гендиректора ГТЛК Антона Королева, поставки восьми SSJ-100 будут распланированы по одному-трем самолетам в год. "По Ил-114-300 мы планируем поставить три самолета в 2023 году, восемь — в 2024 году. Мы все также очень ждем новый самолет ЛМС (перспективная модель "Байкала"). Он очень востребован, поскольку может совершать полеты в труднодоступные районы. По нему обсуждается достаточно большой объем поставок", — рассказал Королев на пресс-конференции, добавив, что ГТЛК сейчас находится на этапе согласования условий передачи воздушных судов и участия государства в этом процессе.

Как пояснил Дитрих, компания не планирует увеличивать портфель SSJ100. "Мы в большей степени нацелены сейчас на продвижение новых типов отечественных воздушных судов. Мне кажется, для компании будет более перспективным сосредоточиться на 68-кресельном, 19-кресельном и 9-кресельном самолетах. Именно эти модели, на мой взгляд, будут наиболее востребованы в сегменте региональных перевозок", — резюмировал глава ГТЛК.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил создать единого дальневосточного авиаперевозчика для повышения транспортной доступности удаленных районов всего Дальневосточного федерального округа. Проработана перспективная маршрутная сеть, включающая в себя 535 социально значимых маршрутов, которые свяжут между собой 410 населенных пунктов в ДФО. Такое решение, по задумке властей, позволит снизить расходы на выполнение авиаперевозок, выстроить оптимальный оборот воздушных судов, повысить регулярность, обеспечить удобное для пассажиров расписание полетов с максимально возможным количеством стыковок и минимальным временем ожидания рейсов.

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