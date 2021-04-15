МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Спрос на жилье в Сочи как со стороны покупателей, так и со стороны арендаторов может стать летом и осенью этого года ажиотажным на фоне ограничения авиасообщения с Турцией, заявила РИА Недвижимость генеральный директор консалтинговой компании Nedvex Юлия Галимова. Ростуризм назвал условие для обмена туров в Турцию на курорты России

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны. Также будут приостановлены рейсы в Танзанию.

"Очевидно, спрос на отдых в Сочи вырастет после отмены полетов в Турцию. В период с сентября по декабрь 2020 года количество сделок на первичном рынке недвижимости Сочи выросло на 53%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Летом и осенью возможен ажиотажный спрос", — отметила Галимова.

По ее оценке, из-за резкого увеличения интереса к жилой недвижимости на морском побережье Краснодарского края продажная цена лотов может вырасти на 30%.

"Текущая средняя стоимость квадратного метра в комфорт-классе составляет 250 тысяч рублей, в сегменте “бизнес” – 360 тысяч рублей, в сегменте “элит” – 506 тысяч рублей", — уточнила эксперт.

Она констатировала, что в Сочи перегрет не только сегмент продажи жилья, но и рынок аренды, поскольку большинство отелей и апартаментов уже выкуплено и забронировано. Так, по данным Nedvex, сегодня, по сравнению с позапрошлым, допандемийным годом, аренда недвижимости подорожала на 50-100% в зависимости от сезона, местоположения и ценового сегмента.

"Среди преимуществ локации для покупателя или отдыхающего — транспортная доступность, отсутствие санкционных рисков и ограничений на выезд и въезд, языковой комфорт, благоприятный климат. Кроме того, Сочи – пока единственный курортный город в России с развитой туристической инфраструктурой и качественным благоустройством", — указала собеседница РИА Недвижимость.

Она также добавила, что в настоящее время консультанты наблюдают активный рост в Сочи сегмента коттеджей и таунхаусов. "Он в ближайшей перспективе сможет стать для многих покупателей отличной альтернативой квартиры", — предположила Галимова.

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