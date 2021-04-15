МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Несмотря на снятие режима самоизоляции и окончание режима удаленной работы, россияне продолжают активно обустраивать свои квартиры, следует из исследования одного из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Lamoda. Более 90% россиян устраняют поломки дома самостоятельно

"В период с 30 марта по 11 апреля 2021 года спрос на постельное белье вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом год назад, а на посуду — в 2,3 раза. В 3,3 раза увеличился интерес к домашней одежде. Спрос в категориях "Хранение вещей" и "Ароматы для дома" вырос на 26%, а интерес к домашнему декору — на 31%", — говорится в сообщении.

При этом спрос россиян на товары для дома за год с начала пандемии всего вырос на 39%. По данным Lamoda, за все время пандемии наибольший всплеск интереса к товарам для домашнего уюта был зафиксирован в апреле 2020 года, когда продажи за месяц выросли на 70%, а максимальные суммы россияне потратили в преддверии Нового года и в феврале-марте 2021 года, когда покупали подарки для родных и друзей.

"В пандемию больше всего на обустройство квартир потратили жители Красноярска — средняя сумма заказа с товарами для дома в этом городе оказалась на 8% выше, чем в среднем по России. Жители Красноярска сосредоточились на обновлении ванной комнаты — коврики для ванны они покупали в среднем на 13,5% дороже, чем жители других регионов, а аромадиффузоры — на 10,5% дороже", — добавили в сообщении.

Второе место заняли жители Воронежа: они тратили на 7% больше среднего по стране, третье — жители столицы, они тратили на товары для дома почти на 4% больше. В топ-5 по средней стоимости заказов также, как отмечается в исследовании, вошли Челябинск и Ростов-на-Дону.

"Некоторые товары оказались в особом приоритете у жителей других регионов России. Например, самарцы выбирали более дорогие полотенца (на 21% дороже, чем в других городах) и аромадиффузоры (на 19%), а волгоградцы — декоративные подушки (на 17%). Уфимцы оказались большими любителями ароматических свеч — за них готовы были заплатить на 38% больше, чем в среднем по стране", — подытожили в компании.

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