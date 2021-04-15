МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Российский союз пекарей провел исследование йодированной соли, закупленной в нескольких крупных торговых сетях, которое показало, что ни один из образцов не соответствовал нормам содержания йода, сообщил РИА Новости президент Российского союза хлебопекарной промышленности (Российский союз пекарей, РСП) Алексей Лялин. Терапевт предупредила о последствиях питья воды из-под крана

"Мы провели свое независимое исследование и получили неожиданный для нас результат: из 12 образцов йодированной соли, купленной в магазинах города (Москвы — ред.) и области и проверенной в государственной лаборатории, ни один из образцов не соответствовал нормам содержания йода", — сказал Лялин. В частности, в большинстве образцов содержание йода было наполовину меньше требуемого, в двух образцах — он не был обнаружен.

По мнению главы РСП, в результате может иметь место введение потребителя в заблуждение, так как содержание йода в ряде образцов не соответствует маркировке. Он считает, что из-за крайне небольшого количества и ограниченных возможностей государственных лабораторий, которые могут проводить такое тестирование, в РФ недостаточно контролируется и само качество такой соли.

"Массовая доля йода в йодированной соли не должна превышать допустимый уровень 40 плюс-минус 15 микрограмм на грамм, установленный техрегламентом Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", — сообщила первый проректор Международной промышленной академии Вера Иунихина. По истечении срока хранения такая соль используется как пищевая.

"Нормы по содержанию йода в соли, действующие в России, выше, чем, например, в Евросоюзе, поскольку использовавшийся ранее йодид "улетал" в ходе производственного процесса. В ЕС эти нормы снижены, чтобы избежать йодиндуцированных заболеваний, в России — пока не пересматриваются", — сообщил в свою очередь директор НП "Альянс компетенций" "Парк активных молекул" Рахимджан Розиев.

Он обратил внимание, что йодированная соль, поступающая в розничную продажу, более высокого качества, чем предназначенная для оптовых покупателей. Однако достаточное содержание йода в такой соли не гарантировано ни производственным процессом, ни особенностями хранения. В частности, сложности создает само смешивание кристаллов соли и йодата калия: их разный размер может привести к неравномерной концентрации продукта, которая, помимо ухудшения качества, затрудняет также проведение исследований.

Кроме того, мешки с солью, предназначенные в оптовую продажу, должны храниться вдали от прямых лучей солнца и мест повышенной влажности, тем более, что сами не являются влагонепроницаемыми, поэтому срок их годности ограничен девятью месяцами, продолжил Розиев. Причиной недостаточной концентрации йода в соли также могут стать избыточные закупки и последующая реализация просроченного продукта.

СКОЛЬКО ЙОДА НУЖНО

Йодированная соль считается важным средством профилактики дефицита йода. Зампредседателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов указал, что с 2018 года новый ГОСТ регламентирует выпуск такой соли с добавлением йодата калия. Как пояснил Леонов, эта добавка более стабильна, чем допускаемый предыдущим ГОСТом йодид, и достаточно продолжительное время сохраняет свойства йодированной соли. ФАС рассказала о ситуации с поставками сахара

По данным "Руспродсоюза", общий объем рынка йодированной соли в РФ составляет примерно 140 тысяч тонн в год и 10% от рынка пищевой соли в целом, еще 10% приходится на импорт. "Данного объема явно недостаточно, чтобы решить проблему йододефицита. Именно поэтому вся пищевая соль должна быть йодированной", — считает Леонов.

"Чтобы решить проблему йододефицита, йодированная соль должна добавляться в готовые продукты питания и как минимум реализовываться через ключевые каналы продаж — розничные сети. Производственные возможности отечественных производителей позволяют йодировать всю пищевую соль, а также покрывать все потребности российского рынка", — подчеркнул он.

Проект закона "О йодировании пищевой поваренной соли в Российской Федерации" в октябре 2014 года был снят с рассмотрения Госдумой из-за отрицательных отзывов Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития и Минфина РФ, напомнили в РСП.

В начале 2020 года Минздрав опубликовал новый проект федерального закона "О профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода" с предложениями возможного обогащения йодом пищевой продукции и использования йодированной соли при производстве хлебобулочных изделий. Минэкономразвития дало отрицательное заключение на этот законопроект.

ЙОД НЕ ТОЛЬКО В СОЛИ

Профилактика заболеваний, вызванных дефицитом йода, необходима, но, по мнению Инухиной, ее нельзя сводить только к выпуску йодированной пищевой соли и ее использованию при изготовлении пищевой продукции. Специалисты рассказали, чего не хватает российским магазинам

Эксперт напомнила, что сегодня для обогащения хлеба могут использоваться йодказеин, ламинария, органический йод морских гидробионтов и другие источники. А в период 1955-1970 годов, добавила она, был достигнут значительный прогресс в профилактике таблетированными препаратами.

"Источники поступления йода в организм, на мой взгляд, должны быть разные — например, рыба, водоросли, витамины, целый ряд добавок. И какая-то часть хлеба — как доступного продукта. Но я все-таки за то, чтобы не было поголовного йодирования всего хлеба, за то, чтобы у потребителя был выбор", — говорит Розиев.

Предложения использовать при производстве хлеба только йодированную соль вызывают множество замечаний, говорит Лялин: во-первых, йод может быть опасным для здоровья, во-вторых, это дополнительные издержки для самой отрасли, работающей порой на нулевой или отрицательной рентабельности.

Такой хлеб обойдется дороже, соглашается Розиев: в себестоимость придется заложить затраты на логистику, контроль и совершенствование технологии производства, на пока непонятный процесс уничтожения "просрочки". Он также обратил внимание, что йод при высокой температуре разрушается, поэтому для таких продуктов, как хлеб, использовать йодированную соль в качестве его носителя в целом неправильно.

По мнению главы РСП, йодирование пищевой продукции, при условии участия в финансировании этого процесса государства, возможно только в рамках некоторых продуктов функционального назначения, а более активное йодирование хлеба — только после отработки пилотного проекта в одном или нескольких регионах.

Иунихина тоже выступает за госпрограмму, предусматривающую как информирование населения о профилактике йододефицита, так и меры господдержки пищевых отраслей, и высказывается в пользу региональных пилотных проектов.

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