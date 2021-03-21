МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Китайский блогер перечислил в WeChat шесть продуктов, которые, по его мнению, не следует покупать в супермаркете из-за риска серьезных последствий для здоровья. Начало Великого поста подстегнуло продажи растительного мяса в России

Первый продукт — это мясной фарш. В большинстве случаев его готовят из мясных остатков или даже несвежего мяса, добавляя при этом большое количество жира. Поэтому лучше покупать свежее мясо и самостоятельно готовить фарш.

Соленые овощи обычно лежат в больших контейнерах, вокруг которых ходят люди. Таким образом, внутрь могут легко попасть бактерии. Также на контейнерах обычно не указаны даты производства и изготовитель, а также перечень ингредиентов. Чтобы продлить срок годности продукта, туда добавляют большое количество соли. Содержание нитритов в таких соленьях также будет довольно высоким.

Употребление готовой еды также может быть сопряжено с риском для здоровья, отмечает блогер, приводя в пример жареную курицу. Бывает так, что охлажденная курица не распродается в срок, повторно заморозить ее не получится, так как после размораживания она потеряет цвет и вкусовые качества, и поэтому ее зажаривают так, чтобы она аппетитно выглядела и приятно пахла.

Нарезанные фрукты также брать не стоит, так как после разрезания они не только теряют питательные вещества, но и могут содержать бактерии, которые могли попасть в процессе ручной упаковки. Некоторые наборы составляют из гнилых фруктов, сохраняя целые части и обрезая гнилые.

Также лучше не приобретать замороженную рыбу в супермаркетах, так как в таких местах ее берут редко, и рыба застаивается. Блогер советует лучше сходить на рынок и выбрать свежую.

При покупках готовых наборов специй, таких, как традиционных для китайской кухни имбиря, чеснока и перца, нужно быть внимательными, так как они обычно плотно завернуты в пищевую пленку, где легко размножаются бактерии и может появиться плесень. В некоторых случаях туда могут положить высохший чеснок или перец с гнильцой внутри. Лучше покупать данные специи по отдельности, отмечает блогер.

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