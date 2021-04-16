МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Цены на новые автомобили в России во втором квартале 2021 года вырастут в среднем на 2-7%, прогнозируют опрошенные РИА Новости дилеры.

"Если проблема с комплектующими, прежде всего с полупроводниковыми, будет решена, объем производства и поставок будет восстанавливаться, а национальная валюта не будет сильно дешеветь — мы ожидаем, что рост цен будет плавный 2-5%, может быть 7%. Но это если мы говорим в среднем, всё индивидуально", — сообщил вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Владислав Рыдаев.

Почему дорожают авто с пробегом и как купить их выгодно

По мнению директора по маркетингу "Авилона" Андрея Каменского, в среднем цены на машины вырастут на 3%. Он напомнил, что в начале апреля уже произошло повышение стоимости Volvo на 50-150 тысяч рублей, Cadillac и Chevrolet — на 2-2,5%, а в скором времени на 6% подорожает и Mercedes-Benz V-class. "Ключевыми причинами повышения цен являются их индексация, динамика курса валют и общий тренд на рост стоимости новых автомобилей",- пояснил Каменский.

Генеральный директор дилера АВТОDOM Андрей Ольховский также считает, что ценники на новые машины во втором квартале вырастут на 3%. Однако в премиум-сегменте рост цен может достичь и 4%. По прогнозу гендиректора "АвтоСпецЦентра" Дениса Петрунина, автомобили в среднем подорожают на 5%.

"Вслед за ценами на новые автомобили будут расти и цены на автомобили с пробегом. В то же время, на вторичном рынке нет дефицита, а бюджет покупки – ниже. Мы прогнозируем, что часть покупателей, которые раньше рассматривали приобретение нового автомобиля, могут сделать выбор в пользу автомобиля с пробегом", — рассказал директор по развитию дилера "Рольф" Владимир Мирошников. "Вместе с постепенным ростом цен мы наблюдаем усиление дефицита на рынке новых автомобилей. В мае ситуация с доступностью автомобилей в ряде брендов станет еще хуже", — добавил он.

По данным "Коммерсанта", стоимость машин в российских дилерских центрах в первом квартале 2021 года выросла в среднем на 2–8%.