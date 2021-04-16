МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Глава совета директоров "АвтоВАЗа" Николя Мор с 1 июня займет пост президента компании, сменив Ива Каракатзаниса, говорится в сообщении автопроизводителя. Дилеры спрогнозировали рост цен на новые авто в России во II квартале

"Совет директоров АО "АвтоВАЗ" утвердил решение о назначении Николя Мора (Nicolas Maure) на пост президента АО "АвтоВАЗ" с 1 июня 2021 года, когда истечет срок полномочий в этой должности Ива Каракатзаниса. Николя Мор также сохранит позицию генерального директора по операциям Groupe Renault в России и СНГ, которую он займет с 1 мая 2021 года", — сообщил автогигант.

При этом в компании уточнили, что новое место работы и должность Каракатзаниса будут объявлены позднее.