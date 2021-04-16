2021-04-16T14:23:55+03:00
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https://1prime.ru/business/20210416/833481363.html
"АвтоВАЗ" назначил нового президента компании
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Глава совета директоров "АвтоВАЗа" Николя Мор с 1 июня займет пост президента компании, сменив Ива Каракатзаниса, говорится в сообщении автопроизводителя. "Совет директоров АО... ПРАЙМ, 16.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Глава совета директоров "АвтоВАЗа" Николя Мор с 1 июня займет пост президента компании, сменив Ива Каракатзаниса, говорится в сообщении автопроизводителя.
"Совет директоров АО "АвтоВАЗ" утвердил решение о назначении Николя Мора (Nicolas Maure) на пост президента АО "АвтоВАЗ" с 1 июня 2021 года, когда истечет срок полномочий в этой должности Ива Каракатзаниса. Николя Мор также сохранит позицию генерального директора по операциям Groupe Renault в России и СНГ, которую он займет с 1 мая 2021 года", — сообщил автогигант.
При этом в компании уточнили, что новое место работы и должность Каракатзаниса будут объявлены позднее.