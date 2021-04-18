МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Заключать и расторгать договоры купли-продажи автомобилей с пробегом с 1 мая 2021 года можно будет на сайте госуслуг, в соответствии с приказом Минцифры. Пользователи госуслуг смогут совершать сделки в режиме онлайн, подписывая документы электронной пописью, и отправлять на регистрацию в ГИБДД. Нововведение не затронет деятельность юридических лиц и официальных дилеров, поскольку личный кабинет на сайте Госуслуги может открыть только физическое лицо. Также опция купли-продажи будет возможна только в сегменте подержанных автомобилей. Цены на новые автомобили в России бьют новые рекорды

Для совершения сделки продавец должен будет подать заявление на портале Госуслуг и собрать полный пакет документов на автомобиль: паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС), а также полис ОСАГО (при наличии) на имя прежнего собственника.

Новый вид сделки будет более прозрачным по сравнению с классическим, а также вполне безопасным, рассказал Autonews.ru директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов. По его мнению, нововведение должно способствовать выведению таких сделок в легальное поле.

Также, сделка, заключенная через госуслуги, окажется более безопасной для покупателя, уверена автомобильный эксперт и юрист Катерина Соловьева. Поскольку у сервиса есть доступ ко всем личным данным автомобилистов, покупатель сможет проверить историю автомобиля, не наложено ли на него каких-либо ограничений или штрафов. Госусуги будет проверять машину по базам ГИБДД, налоговой службы, судебных приставов. Кроме того, наличие договора в электронной системе может отменить необходимость заключать и хранить письменный договор.

В то же время, сохраняется теоретический риск утечки персональных данных и подделки электронной подписи, а также непредоставления продавцом полных данных о машине, поэтому эксперты советуют при заключении сделок онлайн всё же проверять автомобиль лично и с экспертом.