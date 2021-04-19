МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. "Камаз" планирует в 2021 году создать автобус на водородном топливе и начать его тестовые испытания, необходимые для сертификации, сообщил журналистам гендиректор "Камаза" Сергей Когогин. Что готовят для автомобилистов с 1 мая

"Я считаю то, что мы сделаем всё, чтобы в этом году у нас первый автобус на водороде появился. Чтобы он вышел на тесты и начал эксплуатироваться в тестовом режиме, готовиться к сертификации", — сказал он.

При этом топ-менеджер отметил, что один из самых важных аспектов, необходимых для широкого внедрения водородного транспорта — это создание соответствующей заправочной инфраструктуры.

"В этом году мы стали активно заниматься водородной тематикой. За этим будущее. Особенно экспортный потенциал: выход на ряд рынков без электричества и водорода вообще будет невозможен. Для традиционных видов топлива большая часть рынка будет просто закрыта, в частности, Европа", — добавил Когогин.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%). В 2020 году продажи компании на российском рынке выросли на 7,1% — до 32,7 тысячи грузовиков.